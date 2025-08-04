ينطلق في سبتمبر.. تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا

كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا عبر منصة "ويبوك"، تمهيدًا لانطلاق النسخة الأولى من المهرجان الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2025.

ويُعد هذا المهرجان الأضخم عالميًا في مجال الكوميديا، إذ يجمع أكثر من 50 اسما من ألمع نجوم الكوميديا من مختلف أنحاء العالم لتقديم عروض استثنائية تضيف إلى رصيد الرياض كواحدة من أهم الوجهات للترفيه العالمي.

ويقام المهرجان على عدد من أبرز المسارح، إذ تحتضن منطقة "بوليفارد سيتي" ثلاثة مسارح كبرى هي: مسرح محمد العلي، ومسرح بكر الشدي، و"SEF Arena"، فيما تُقام بعض العروض في Anb Arena.

وتأكدت مشاركة نخبة من نجوم الكوميديا العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم، وفي مقدمتهم النجم العالمي: كيفن هارت، والكوميدي الكندي راسل بيترز، ونجمة الكوميديا زارنا غارغ، والكوميدية الأمريكية الشهيرة ويتني كامينغز، والنجم سيباستيان مانيسكالكو، والكوميدي ماز جبراني، وأحد أشهر نجوم العروض العالمية جو كوي، والنجم البريطاني جيمي كار، والنجمة الأمريكية جيسيكا كيرسون، والنجم غابرييل "فلفي" إغليسياس الذي يُعد من أبرز الأسماء في الكوميديا العالمية، إلى جانب النجم الكوميدي الشهير بيل بور، وأندرو شولز المعروف بجرأته في الطرح، وتوم سيغورا صاحب العروض الشهيرة على نتفليكس، وبيت ديفيدسون، أحد أبرز خريجي برنامج Saturday Night Live .

كما يشارك في المهرجان النجم عزيز أنصاري، مبتكر وبطل مسلسل "Master of None"، والكاتب الكوميدي المرشح لجائزة إيمي نيميش باتيل، والكوميدي البريطاني أوميد جليلي، والكوميدي الأمريكي سام موريل الذي قدم عروضًا لاقت صدى واسعًا مثل "You’ve Changed"، والنجم بوبي لي، وأندرو سانتينو، إلى جانب كريس ديستيفانو صاحب عرض "It’s Just Fortunate"، والنجم هانيبال بوريس الكاتب السابق في Saturday Night Live و30 Rock، والنجم الأسترالي الشهير جيموين الذي جاب جولاته حول العالم في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وكذلك النجم لويس سي. كي. الحائز على ست جوائز إيمي وثلاث جوائز جرامي، إضافة إلى الممثل الهوليوودي العالمي كريس تاكر، بطل سلسلة أفلام Rush Hour، وأخيرًا الكوميدي مارك نورماند نجم نتفليكس بعرضه. "Soup To Nuts"