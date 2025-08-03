"شبح كانترفيل".. عرض خاص للأطفال بمواهب واعدة

يقام في الثامنة مساء الأحد المقبل، بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة، العرض الخاص للفيلم القصير "شبح كانترفيل"، المستوحى من الرواية الشهيرة للكاتب الأيرلندي أوسكار وايلد، وذلك تحت إشراف وإخراج المخرجة هالة توكل.

ويتناول الفيلم القصة الأصلية في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حيث جرى تقديمها بمعالجة فنية تناسب عالم الأطفال، مع الحفاظ على روح الفكاهة والرسالة الإنسانية التي تسلط الضوء على العلاقة بين العالم المادي وعالم الأشباح، وكيف يمكن للمحبة أن تتجاوز الحواجز وتمنح الحياة معنىً أعمق.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الأطفال واليافعين، من بينهم: "بية أحمد، نازلي أحمد، جوري صلاح، مصطفى وائل، رقية نادر، عبد الرحمن عمرو، حمزة أحمد، دانا سعيد، فريدة أحمد، وفيروز حسام".

ما يميز العمل أيضًا أن جميع عناصر طاقم الفيلم من مواهب صغيرة واعدة، أكبرهم لم يتجاوز العشرين عامًا، وأصغرهم الطفلة نازلي أحمد (9 سنوات) التي شاركت كمساعد مخرج وكلاك.

وضم فريق العمل كلًا من: "مي السباعي مهندسة ديكور، سماح نصر و ريهام فاروق مساعدا ديكور، بيدو البدري و يوسف حسام تصوير، هنا سعيد تسجيل صوت، سلمى مصطفى دعاية، يوسف حسام مونتاج".

العمل يمثل تجربة سينمائية جديدة تعكس إبداع الأطفال والشباب في مجالات الإخراج والتصوير والتمثيل، ويعكس حرص صناع الفيلم على تمكين الأجيال الصغيرة من خوض تجارب فنية كاملة تعزز من مهاراتهم وتمنحهم الثقة في التعبير عن أفكارهم.