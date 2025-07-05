خاص| أحمد نادر جلال يتعاون مع مصطفى شعبان في رمضان 2026 (تفاصيل)

كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال المخرج الكبير أحمد نادر جلال، إنه يستعد لتقديم مسلسل في السباق الرمضاني لعام 2026، ويتعاون من خلاله مع النجم مصطفى شعبان.

وأكد في تصريحات مصورة لموقع "مصراوي": "بحضر مسلسل لرمضان بطولة مصطفى شعبان وهقدمه في دور ضابط أمن وطني".

جدير بالذكر أن مصطفى شعبان شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "حكيم باشا" إخراج أحمد خالد أمين، بطولة دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، منذر رياحنة، سلوى خطاب، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويُعرض حاليا للمخرج أحمد نادر جلال فيلم "أحمد وأحمد" وقال عنه إن فكرته كانت موجودة منذ أعوام، مضيفا "المشروع ده بقاله أكتر من سنة، والحمد لله ربنا كرمنا عملناه دلوقتي"، وعن كواليس العمل مع السقا وفهمي "أحلى حاجة في الدنيا، الاتنين إخواتي، أحمد السقا أخويا وفهمي أخويا، وعشرة سنين مع بعض، أحلى كواليس في الدنيا".

"أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، چيهان الشماشرجي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، علي صبحي، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي وأشرف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز.