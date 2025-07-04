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محمد جمعة يحتفل بنجاح أول ليلة عرض من مسرحية "بني آدم" في جدة

09:00 ص الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
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    النجم أحمد حلمي
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    محمد جمعة وحمدي الميرغني
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كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد جمعة بنجاح أول ليلة عرض من مسرحية "بني آدم" في جدة وسط فريق العمل.

ونشر محمد جمعة مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلاله مع النجم أحمد حلمي، الفنان حمدي الميرغني والفنان مصطفى خاطر وهم على المسرح يحتفلون، وكتب: "الحمد لله أول ليلة عرض بني آدم في جدة".

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول الأب ناجي وابنته فرح اللذان يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى (غندور)، وبينما تحاول (فرح) إعادة إحياء المسرح، يتحول (غندور) إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، المسرحية تأليف محمد عز، إخراج هشام عطوة.

الفنان محمد جمعة مسرحية بني آدم في جدة عرض مسرحية بني آدم في جدة محمد جمعة يحتفل بنجاح مسرحية بني آدم محمد جمعة على إنستجرام
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