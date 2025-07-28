انطلاق تصوير الجزء الثاني من "وترحساس" بطولة غادة عادل (صور)

كتب- مروان الطيب:

كشفت المنتج هاني عبدالله عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "وترحساس"، بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض عام 2024.

ونشر هاني عبر حسابه على موقع فيسبوك، صورا من احتفال أبطال العمل بأول أيام التصوير، وضمت: الفنانة غادة عادل، الفنان محمد علاء، الفنانة هيدي كرم، الفنانة رانيا منصور، المخرج وائل فرج.

دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "وتر حساس" في إطار درامي اجتماعي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال 3 سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، وتتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.

شارك ببطولة الجزء الأول كل من صبا مبارك، إنجي المقدم، تميم عبده.