أحمد ماهر يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "رأفت الهجان"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد ماهر سبب رفضه المشاركة في مسلسل رأفت الهجان في البداية، لكنه وافق بعد قراءة الروايات.

وقال "ماهر" في لقائه ببرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "ام بي سي مصر"، إن سبب الرفض هو لأن المخرج يحيى العلمي عرض عليه المشاركة في آخر 3 حلقات من الجزء الأول، متابعًا: "فوجئت انه بيعرض عليا أشارك في آخر 3 حلقات في الجزء اللي هيعرض في رمضان".

وأضاف: "قولتله 30 حلقة أنا أشارك في آخر 3 حلقات، قالي انزل المكتبة واشتري مجموعة رأفت الهجان واقرأ، أنا بقولك أنت هتكون بطل الجزء الثاني ولو لم تتاكد متمضيش، نزلت اشتريت الاجزاء وسهرت أقراء تاني يوم روحت مضيت، لكن في الأول اعترضت لأن المساحة اللي بيرشحني ليها 3 حلقات، والحمد لله مشاركتي في المسلسل نعمة من ربنا".

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