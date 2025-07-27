طرح بوستر مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتبت- منال الجيوشي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" البوستر الرسمي الأول للعمل، الذي من المنتظر عرضه يوم 9 أغسطس المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصاتها الرقمية

وظهر في البوستر سيارة تقف في ليل معتم، يغمرها ضوء خافت وسط أجواء ضبابية، في إطار تشويقي للمسلسل، الذي يعتمد على قصص إنسانية تحمل في طياتها أسرارًا وأبعادًا نفسية.

ويتكون المسلسل من 35 حلقة، مقسمة إلى 7 قصص منفصلة، تمتد كل قصة على مدار 5 حلقات، وتُقدَّم كل حكاية بفريق عمل مختلف، سواء على مستوى الأبطال أو الكُتّاب أو المخرجين، مع توحيد الطابع البصري والفكري تحت مظلة واحدة هي: "ما تراه ليس كما يبدو".

ومن أبرز النجوم المشاركين في بطولات الحكايات: أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال