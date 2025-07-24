هنادي مهنا تنتهي من تصوير حكاية ''بتوقيت 28''

كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة هنادي مهنا من تصوير حكاية "بتوقيت 28"، إحدى قصص مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، في مدينة الشيخ زايد، وسط أجواء احتفالية جمعت أبطال وصنّاع الحكاية.

وتدور أحداث الحكاية في 5 حلقات على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وضمت المشاهد الأخيرة هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال.

تجسد هنادي شخصية "داليدا"، مذيعة بودكاست تتمتع بشخصية قوية، تقع في دوامة من المشاعر الغامضة مع زوجها رجل الأعمال (أحمد جمال سعيد) الذي يملك شركة إنتاج، ويتقاطع معهما أصدقاء يعملون بالشركة، لتنكشف عبر الحلقات خيوط درامية إنسانية مشوقة، من خلال قصة حب وظروف نفسية وأسرار دفينة.

وحرصت هنادي على توزيع الحلوى المزينة باسم الحكاية "بتوقيت 28"، واحتشد فريق العمل حول المخرج خالد سعيد في لفتة تقدير لما قدمه من جهد ورؤية إخراجية.

وفي مفاجأة لفريق العمل حرص الفنان أحمد خالد صالح، على زيارة موقع التصوير والاحتفال معهم، مباركاً لزوجته هنادي وأحمد جمال سعيد ويوسف عثمان ونانسي هلال والمخرج خالد سعيد، والمنتج كريم أبو ذكري.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل حكاية مكونة من 5 حلقات، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، إنتاج كريم أبو ذكري (K Media)، ومن المقرر عرضه خلال أغسطس المقبل على قنوات الشركة المتحدة ومنصاتها.

كانت هنادي مهنا انتهت من تصوير شخصيتها في فيلم (أوسكار-عودة الماموث)، الذي تقوم ببطولته أمام الفنان أحمد صلاح حسني، إخراج هشام الرشيدي.

وتواصل هنادي تصوير دورها في فيلم (السادة الأفاضل)، ويجمعها بالنجوم محمد ممدوح، محمد شاهين، ناهد السباعي، طه دسوقي، دنيا ماهر وحنان سليمان، إخراج كريم الشناوي.