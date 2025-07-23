إعلان

أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"

09:30 م الأربعاء 23 يوليو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (6)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (5)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (4)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (7)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (2)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (17)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (16)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (15)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (14)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (13)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (12)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (11)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (3)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (1)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (8)
  • عرض 17 صورة
    اسماء ابو اليزيد في كواليس مسلسل فات الميعاد (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس مسلسل "فات الميعاد" بعد عرض الحلقة الأخيرة.

ونشرت أسماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلصت الحدوتة.. شكرا على رحلة مليانة حب وود وشغل بضمير وانبساط في نفس الوقت، شكرا لكل الناس، فات الميعاد".

وأضافت: "مفيش صورة هتكفينا كلنا مع بعض وفيه ناس كتير مش موجودين في الصور بس موجودين في قلوبنا وفي بالنا".

وتدور أحداث مسلسل "فات الميعاد" في إطار اجتماعي درامي مشوّق، حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات، تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

المسلسل بطولة أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، محمد أبو داود، ولاء الشريف، محمد السويسي، هاجر عفيفي، كريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

أسماء أبو اليزيد السوشيال ميديا مسلسل فات الميعاد إنستجرام أسماء أبو اليزيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)