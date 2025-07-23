أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس مسلسل "فات الميعاد" بعد عرض الحلقة الأخيرة.

ونشرت أسماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلصت الحدوتة.. شكرا على رحلة مليانة حب وود وشغل بضمير وانبساط في نفس الوقت، شكرا لكل الناس، فات الميعاد".

وأضافت: "مفيش صورة هتكفينا كلنا مع بعض وفيه ناس كتير مش موجودين في الصور بس موجودين في قلوبنا وفي بالنا".

وتدور أحداث مسلسل "فات الميعاد" في إطار اجتماعي درامي مشوّق، حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات، تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

المسلسل بطولة أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، محمد أبو داود، ولاء الشريف، محمد السويسي، هاجر عفيفي، كريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.