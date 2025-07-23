بعد عرض الحلقة الأخيرة.. مخرج "فات الميعاد" يوجه رسالة لصُناع العمل

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر المخرج سعد هنداوي، مخرج مسلسل "فات الميعاد"، عن امتنانه لفريق العمل وكل من ساهم في نجاح المسلسل، وذلك من خلال منشور مطوّل شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقال هنداوي في منشوره: "انتهت الرحلة بحمد الله، جزيل الشكر لكل من شارك وكان سببًا في هذا النجاح الكبير، الشكر كل الشكر لشركة (سكوير ميديا) للإنتاج، والمنتج الفنان المثقف المقاتل من أجل أعمال تحترم عقول ومشاعر الجمهور، الأستاذ إبراهيم حمودة".

وتابع: "شكرًا جزيلًا للكاتب الموهوب المحترف محمد فريد - المشرف على ورشة الكتابة، وشكرًا للكتّاب الشاطرين، ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم شكرًا للمظلّة الأكبر (الشركة المتحدة) لإيمانها بالمشروع وإخراجه للنور، شكرًا للأستاذ عماد ربيع لمتابعته المتواصلة في كل مراحل العمل، شكرًا للمشرف على الإنتاج الأستاذ وليد حموده، تعبت معانا في كل المراحل".

ووجه الشكر لصُناع العمل: "أشكر فريق الإخراج الجامد قوي، ظهري وسندي، أشكر نهلة فاروق – المخرج المنفذ الشاطرة قوي أشكر المنتج الفني المخضرم أستاذ محمد عبد الحفيظ وأشكر مدير إدارة الإنتاج أحمد عليش وفريق الإنتاج المحترفين جدًا، أشكر الـArt Director ذات الذوق الراقي، رضوى شعبان ومهندسة الديكور المنفذة ميرا، وكل مساعدي هندسة الديكور... كما أشكر مصمم الملابس الأستاذ خالد عبد العزيز".

وتابع: "أشكر مدير التصوير أخويا وصديق الكفاح الموهوب زكي عارف، وأشكر الـCamera Man الشاطر المخلص أحمد جوهر، أشكر الـFocus Puller الشاطرين المحترفين، مي وتوني ومحمد أبو غريب... كما أشكر مصور الميكنج النشيط أحمد إبراهيم ومصحح الألوان محمود أبو حسين، أشكر مهندس الصوت المخلص المدقق رامي مجدي وفريقه الرائع، الشكر الخاص جدًا للمونتير الموهوب الحسّاس المتفاني في عمله سامح أنور، وأشكر فريق مساعدي المونتاج... كما أشكر مونتير التريلر الجامد ماركوس عريان، أشكر مهندس الصوت الشاطر مازن هلال على شغله الفارق في عمل مونتاج الصوت والميكساج.

أشكر المؤلف الموسيقي الكبير عزيز الشافعي لإبداعه في موسيقى المسلسل، كما أشكر الموزع أسامة الهندي".

وأضاف: "كل الشكر للممثلين الموهوبين، كل اللي شارك في المسلسل حتى ولو مشهد واحد، بأشكره جدًا على مجهوده وإخلاصه: أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت وفدوى عابد ومحمد علي رزق وسلوى محمد علي ومحمود البزاوي وحنان سليمان ومحمد أبو داود وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومحمد السويسي وعماد إسماعيل وفريدة سالم ومحمد خميس وغفران محمد ونسمة بهي ومارتينا عادل وكريم أدريانو ويوسف وائل نور ونانسي نبيل ومروان المسلمي ومصطفى خطاب وعلي عبد المنعم وهاني إبراهيم وهاني الطمباري".

واختتم: "الشكر والتقدير الكبير جدًا لفريق الإضاءة الجامدين قوي بقيادة الـGaffer المحترف أحمد سفينة، والشكر الكبير لفريق الشاريوه بقيادة محمود الزر، وفريق الكاميرا الجامدين المسيطرين، كما أشكر كل فريق قسم الإكسسوار، الحقيقة الفريق التقني ده هو أساس الصناعة وعمادها الأساسي، أنا اشتغلت وصورت في بلاد كتير ومع كل الجنسيات، لكن (بحياد وبدون أي تحيّز) التقنيين المصريين سواء في الإضاءة أو الشاريوه أو الكاميرا أو الإكسسوار مفيش زيهم في شطارتهم وتفانيهم في العمل، هم بالفعل مبدعين،

آسف للإطالة وأرجو المعذرة لو كنت نسيت أي اسم".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي مشوّق، حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات، تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

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