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معتز حسين رجل أعمال ومذيع في مسلسل "اتنين قهوة"

03:58 م الأربعاء 23 يوليو 2025

معتز حسين واحمد فهمي

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كتبت- منى الموجي:
انضم الفنان معتز حسين إلى فريق مسلسل "اتنين قهوة"، بطولة النجم أحمد فهمي والفنانة اللبنانية مرام علي.
ويواصل معتز تصوير مشاهده في العمل، المقرر عرضه قريباً خارج السباق الرمضاني، ويجسد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال يدعى "عمرو شرف" يدفعه شغفه للعمل في الإعلام، ومن هنا تبدأ بينه وبين الأبطال الكثير من المفارقات والصراعات.
والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبدالعاطي، ويشارك في بطولته مي القاضي وهبة الأباصيري ومحسن محيي الدين ونانسي صلاح وحازم إيهاب وبسنت أبو باشا وإسماعيل فرغلي.

يذكر أن معتز حسين شارك من قبل في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها: الاختيار 2، حكايات بنات 4، ورا كل باب حكاية، الكتيبة 101، طلعت روحي، أبو العروسة، وحكايات جروب العيلة، ومؤخراً موعد مع الماضي على Netflix.

معتز حسين مسلسل اتنين قهوة أحمد فهمي مرام علي
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