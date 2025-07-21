حوار- منى الموجي:

إشادات واسعة حصلت عليها الفنانة سماح أنور من الجمهور عن دور "أم هاشم" الذي تؤديه ضمن أحداث مسلسل "كتالوج" المعروض على منصة الترفيه العالمية "نتفليكس"، ويشارك في بطولته الفنان محمد فراج، وعدد كبير من الفنانين، إخراج وليد الحلفاوي.

أم هاشم هي مربية الأطفال، التي يستعين بها (يوسف- محمد فراج) لتساعده في البيت وتراعي طفليه. "مصراوي" أجرى حوارا مع سماح لتحدثنا عن العمل، وكواليس التعامل مع الطفلين ريتال عبدالعزيز وعلي البيلي، إلى الحوار..

تقول سماح عن علي وريتال "عندهم نضج فنانين جامدين جدا وسابقين سنهم، ومش هتلاقي فنان مش سابق سنه، علي بينقطنا بيسأل في تفاصيل طول الوقت (هو أنا ليه هعمل كده دلوقتي)، وأسئلة في الكاميرات، متقدمين جدا، وأصدقاء مع التكنولوجيا، وكنا حاسين إننا عيلة وواحد".

وتابعت سماح متحدثة عن الفرق بين جيلها وجيل طفلي "كتالوج"، وهل كانت تشعر به عند التعامل مع ريتال وعلي في الكواليس: "الأجيال الجديدة في هذا العصر عندهم ميزة ماكانتش عندنا، فيه ناس بتقول عليها عيب بس دول اللي ليهم مصلحة مش الحياديين، الميزة هي أنهم عارفين هما عايزين إيه، مؤمنين باللي بيعملوه وبيدافعوا عنه، إحنا كأجيال قبلهم كنا بنسمع الكلام حتى لو ليا رأي ماينفعش أقوله، هما عندهم نضج أكبر بحكم أنهم منفتحين على العالم اكتر من خلال التكنولوجيا وعندهم نضح حقيقي، عارفين حاجات إحنا لما بقى عندنا 18 سنة بدأنا نعرف شوية منها، الفرق ده مهم جدا".

وأضافت "بشوف حقيقي إن ربنا بيخلق كل حد جديد للأيام الجديدة، ومن الظلم إني أكون جاية من قرن تاني وأقول لابني أو بنتي اللي جايين للأيام الجاية وأنا معرفش عنها حاجة، حتى لو حاولت مش هعرف أبقى زيهم، لأن مثلا أنا اتعلمت الموبايل متولدتش لقيته وده فرق، مينفعش أقول للجديد لازم تفكر زيي لإني بتكلم عن أيام خلصت، وقوانين حياتية ومستقبلية مختلفة جدا، أيامي ماكانش فيه انترنت وموبايل وذكاء اصطناعي، مينفعش أقوله متقعدش على الانترنت ما هي جامعة ببلاش، مش عشان أنا خايفة أقول لأ لحسن تبوظ دماغهم بالعكس".

واستكملت حديثها عن الجيل الجديد: "عندهم قدرة على الاختيار أحسن مننا، إحنا كنا بنفكر بخوف، خايفين أهلنا يزعلوا، الناس هتقول علينا إيه، حتى في الحاجات الطبيعية، لكن الجيل الجديد أحترم فيه جدا إنه بيقول لأ، وبيدافع عن وجوده وأيامه وعن اللي جاي مش عن الماضي، أنا بحترم جدا اللي جاي زي ما بحترم اللي فات لإن اللي جاي أهم".

مسلسل كتالوج، تعرضه نتفليكس، بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، سماح أنور، أحمد عصام السيد، تارا عماد، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبدالعزيز، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.