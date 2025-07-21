كتبت- منال الجيوشي

تصوير- إسلام فاروق

أقيم مساء اليوم حفل افتتاح الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض، بعرض مسرحي، من إخراج خالد جلال

واختار المخرج خالد جلال، الفنانة الشابة غادة طلعت، لتجسيد شخصية النجمة الراحلة سميحة أيوب، في أول تكريم لها بعد رحيلها الشهر الماضي

وجسدت غادة طلعت شخصية "سوسو" التي قدمتها الفنانة سميحة أيوب، في مسرحية "سكة السلامة"، وسط تفاعل جمهور الحفل، وحصد الافتتاح إشادات واسعة بقيادة المخرج الكبير خالد جلال

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 6 أغسطس المقبل، حيث يضم برنامجًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية، وورش العمل، فضلًا عن برنامج تكريمي يحتفي برواد وعمالقة المسرح المصري، الذين أثروا الحركة المسرحية بإبداعاتهم.