كتبت- منال الجيوشي

شهد المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، ختام فعاليات ورشة "الكتابة المسرحية" التي قدّمها الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المصاحب للدورة الثامنة عشرة، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر".

أقيم حفل ختام الورشة بحضور كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج الدكتور عادل عبده مدير المهرجان، حيث حرصا على تكريم المشاركين وتسليمهم شهادات التقدير، دعمًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة طريق الإبداع في مجال الكتابة للمسرح.

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب الكاتب أيمن سلامة عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الدورة من المهرجان من خلال تقديم ورشة متخصصة في الكتابة المسرحية، مؤكدًا أن الورشة كانت تجربة ثرية ومثمرة على مستوى التفاعل والأفكار، وقال: الكتابة للمسرح ليست مجرد مهارة تقنية، بل هي مسؤولية تجاه الجمهور، وتجاه الفن نفسه، وسعدت كثيرًا بوعي المشاركين وجرأتهم في الطرح، وقدرتهم على اقتناص الفكرة وتحويلها إلى مشاهد حقيقية تنبض بالحياة".

وأضاف سلامة: كنت حريصًا خلال الورشة على إكساب المشاركين أدوات الكتابة الحديثة، وكيفية التعامل مع الفكرة المسرحية، وبناء الشخصيات، وتطوير الحبكة، مع الحفاظ على خصوصية النص المسرحي عن غيره من أنواع الكتابة الدرامية. ولقد فوجئت بوجود أقلام شابة تمتلك بالفعل مقومات الكتابة الواعدة، وتحتاج فقط إلى التوجيه والدعم".

وأشار سلامة إلى أن مثل هذه الورش تفتح آفاقًا جديدة للمواهب، وتسهم في صناعة جيل جديد من الكُتّاب القادرين على تطوير المشهد المسرحي المصري، مشيدًا بدور المهرجان في احتضان مثل هذه المبادرات، التي توازي في أهميتها العروض المسرحية نفسها.

وتُعد ورشة الكتابة المسرحية واحدة من سلسلة الورش الفنية والتقنية التي يقدمها المهرجان هذا العام، في إطار رؤيته الرامية إلى توفير تدريب مجاني متخصص للشباب، وتنمية مهاراتهم في مختلف مفردات العمل المسرحي، ومنها الإخراج، التمثيل، التأليف، الإضاءة، والسينوغرافيا، بمشاركة نخبة من الفنانين والأكاديميين والخبراء في المجال.

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان رسميًا في الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2025، برعاية وتنظيم وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق الرسمية، والمستقلة، والجامعية، والهاوية، إلى جانب عروض القطاع الخاص، وتحت إشراف عدد من قطاعات الوزارة، من بينها البيت الفني للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.