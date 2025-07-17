كتبت- منى الموجي:

يعيش الفنان الشاب يوسف رأفت حالة من النشاط الفني، بعد نجاحه في مسلسل سيد الناس، الذي عُرض في رمضان 2025، بطولة النجم عمرو سعد، إخراج محمد سامي.

وينتظر رأفت عرض حلقات مسلسل "220 يوم" على منصة شاهد التي شهدت انطلاقته في مسلسل "موعد مع الماضي"، وظهر حليق الرأس في الملصقات الدعائية المنفردة الخاصة بمسلسل 220 يوم.

مسلسل ٢٢٠ يوم من إخراج كريم العدل، ومن تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، يوسف رأفت، لينا صوفيا وميرا دياب.

وكشف يوسف في بيان صحفي عن مشاركته في مسلسل بعنوان "ما تراه.. ليس كما يبدو" مكون من 35 حلقة، موزعة على 7 حكايات، تتكون كل حكاية من 5 حلقات تُعرض بشكل متتابع، المسلسل إنتاج كريم أبو ذكري- شركة K- Media Production.