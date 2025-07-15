"MBC مصر 2" تبدأ عرض "الثمن".. ماذا قال عنه أبطاله؟

كتبت-منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر 2، في التاسعة مساء عرض مسلسل الثمن، المُقتبس من المسلسل التركي "BINBIR GECE".

يرصد العمل قصة رجل الأعمال الشهير زين صاحب مجموعة ضخمة من الشركات، والناقم على النساء بسبب ذكريات يحملها معه منذ الطفولة، ويعطي أحكاماً ظالمة ومسبقة عليهن. يلتقي بسارة المهندسة النشيطة والناجحة التي تقدمت للعمل في شركته، وادعت أنها غير متزوجة كي يتم قبولها في العمل، خصوصاً أن من شروط الوظيفة ألاّ تكون الموظفة متزوجة، علماً أنها أرملة وتعيل ولداً مريضاً، ستدفعها ظروفه الصحية إلى طلب سلفة من الشركة لإجراء عملية طارئة له، وهو ما يعتبره زين جرأة وقحة منها، غير أن سارة وجدت نفسها مضطرة على هذا الطلب إثر رفض والد زوجها مساعدتها مادياً. يقع زين في حب سارة من النظرة الأولى، لكن العراقيل ستحول دون أن تكون هذه العلاقة وردية بينهما، خصوصاً إثر كذبة سارة، وبعدما ارتكب زين بدوره خطأ فادحاً في حقها.

ماذا قال أبطال المسلسل عن أدوارهم؟

باسل خياط

يتحدث باسل خياط في بيان صادر عن مجموعة MBC، عن شخصية زين ونشأته وذكوريته، فيشير إلى أن "في المجتمع شخصيات كثيرة تتعامل وفق أسلوب زين نتيجة ذكوريتهم المفرطة وينظرون إلى الجنس الآخر باستعلاء، وزين هو شخص قوي الشخصية، لا ثقة له بالنساء نتيجة آراء ووجهة نظر تكوّنت لديه وتأصلت مع مرور الوقت، ولعل والدته ساعدت في تغذية هذا الأمر وتعزيزه ربما بشكل غير مقصود، لكن حينما يتعلق الأمر بشخص ليس انفعالياً بطبيعته، سيدرك أن ما سمعه خلال حياته، لم يكن ربما الوجه الصحيح للحكاية أو على الأقل ليس الصورة الكاملة لها".

وعن علاقة زين وسارة، يعلق: "يُقال أصابه سهم الحب رغماً عنه، لا أقول إنه حب عميق بينهما، لكنه شرارة أو طاقة أو معادلة كيميائية حدثت، علماً بأنهما لا يعرفان بعضهما مسبقاً، فهل ما حصل هو حقيقة أم وهم؟ وعلى الرغم من أن العمل مقتبس من مسلسل تركي ناجح، يؤكد خياط أن "النسخة العربية تتناسب مع الزمن الراهن، حيث عملنا على تطوير الأحداث لتكون أكثر معاصرة".

رزان جمال

من جانبها، تؤكد رزان جمال في البيان الصحفي، أنها تعتبر كل دور بمثابة تحد شخصي لها، وأكثر ما يهمها على حد تعبيرها أن تطور مهاراتها كممثلة، فتجد في كل دور تحد جديد. وتقول "سارة تشبهني هي صادقة وشفافة، لكن ثمة جوانب خفية في شخصيتها نكتشفها تباعاً خلال الأحداث"، لافتة إلى أنها "اضطرت لأن تكذب لتحصل على الوظيفة في شركة زين، لاسيما أن حياتها صعبة، إذ خسرت أهلها وزوجها، ولم يكن مرغوباً بها في عائلة زوجها، وتعيش مع ولد مريض وحدها، وضحت بكل شيء لكي يشفى". وتضيف: "رغم أن الحياة كانت صعبة على سارة، فقد جعلتها الظروف أقوى وليس أقسى".

وتضيف "قصة حبها مع زين، ليست كغيرها وهي معقدة، لأنهما لا يشبهان بعضهما". وتقول إن "زين رجل قاس، ويضع الناس في اختبارات متلاحقة، وهي لم تكن شفافة معه، بل كذبت لتحصل على الوظيفة". وتختم بتوصيف العلاقة مع المحيطين بها "سارة مستعدة لأن تضحي بكل شيء من أجل سلامة ابنها. ومع زين ستجد الحب وسط الاختلافات، وصديقتها تيما، هي الداعم المستمر لها، إضافة إلى علاقتها مع ناديا والدة زوجها التي تساعدها وتحتضنها. وتبقى علاقتها مع والد زوجها إبراهيم علاقة متوترة وهو الرجل الذي ظلمها وتحامل عليها".

نيقولا معوض

يوضح نيقولا معوّض "كرم لديه طاقة إيجابية، ويواجه مواقف سلبية، تأخذ الشخصية إلى مكان آخر، وفيها تحد كبير، وأنا كممثل مستمتع جداً بتجسيدها". وعن علاقته بزين، يقول: "هما صديقان وبمثابة الأخوين، وسيعجبان بالمرأة نفسها، يختلفان ثم يتصالحان". يقول: "إعجابهما بسارة هو الأمر الوحيد الذي لم يخبر أحدهما الآخر به، خصوصاً أنهما يخبران بعضهما كل شيء في حياتهما، وربما لو علم كرم بما بين صديقه وسارة لتنحى جانباً، وكذلك بالنسبة لزين".

سارة أبي كنعان

تشيد سارة كنعان بخطوة المشاركة في مسلسل طويل "ما يساعد الممثل على بناء الشخصيّة، لتعيش مع المشاهد لفترة طويلة، وواثقة أن نتائجها ستكون جيدة"، لافتة "ما حمسني هو النص المُحكم والإخراج المتقن والإنتاج السخي، إضافة إلى الكوكبة الجميلة من النجوم".

وتشرح عن شخصية تيما، وتقول إنها شابة نقية وطيبة، تعاني نقصاً عاطفياً، تعطي حباً ولا تحصل على حب في المقابل، وتهتم بالآخرين أكثر من اهتمامها بنفسها خصوصاً بصديقتها المقربة سارة، لكن حظها في الحب سيء.

تؤكد أنها لم تتأثر بالشخصية في النسخة الأصلية "النسخة العربية مختلفة، ومن تابع المسلسل التركي، سيكتشف أننا أمام حبكة مختلفة، فالتشابه بين العملين هو على مستوى المضمون وليس على مستوى الشخصيات".

مُسلسل "الثمن" يجمع باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض، سارة أبي كنعان، صباح الجزائري، رفيق علي أحمد، رنده كعدي، طلال مارديني، وسام فارس، نانسي خوري، ريام كفارنة، ريم خوري، عدنان أبو الشامات وريموند عازار، فيفيان أنطونيوس، ماهر صليبي، رينيه غوش، شربل زيادة وجان قسيس، إعداد حوار العمل يم مشهدي وإخراج فكرت قاضي، وأغنية التتر "ما تندم ع شي" غنتها النجمة إليسا، من تأليف علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جمال ياسين.