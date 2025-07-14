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"MBC مصر2" تبدأ عرض حلقات المسلسل الكوميدي "ونسني"

08:04 م الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    MBC MASR 2 - WANESNI
  • عرض 3 صورة
    MBC MASR 2 - WANESNI
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كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر 2، عرض حلقات المسلسل الكوميدي "ونسني"، بداية من اليوم الاثنين 14 يوليو، في تمام الساعة الثامنة مساء.

"ونسني"، تدور أحداثه في إطار ساخر حول عدد من الشباب الذي يطلقون تطبيق على الهاتف المحمول تحت اسم "ونسني" يحاولون من خلاله تحقيق قدر من النجاح، ولكن بسبب نقص الخبرة تحدث لهم الكثير من الأزمات والمواقف الكوميدية اليومية.

مُسلسل "ونسني"، كتبه تامر فرج وورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه رامي رزق الله. وشارك في بطولته أحمد سلطان، محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، هنا غنيم.

يُعرض مسلسل "ونسني على " MBCمصر" يومياً من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً.

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