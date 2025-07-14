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رياض الخولي يرأس لجنة تحكيم الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح

02:00 ص الإثنين 14 يوليه 2025

=رياض الخولي

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كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، اختيار الفنان رياض الخولي، رئيسا للجنة التحكيم بالدورة الـ 18 للمهرجان، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة سميحة أيوب.

وضمت اللجنة، التي يترأسها الفنان رياض الخولي،كلًا من مصمم الاستعراضات عاطف عوض، والموسيقار وليد الشهاوي، والفنان ياسر صادق، ود. حاتم حافظ، ود. محمود سامي، والفنانة منال سلامة.

وكشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، عن مشاركة 38 عرض مسرحي، في الدورة الثامنة عشرة، والتي تنطلق في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025.

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رياض الخولي المهرجان القومي للمسرح محمد رياض
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