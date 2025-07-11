كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج الكبير أحمد صقر سرًا لأول مرة عن مسلسل أم كلثوم إخراج إنعام محمد علي، بطولة الفنانة صابرين.

وقال صقر خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "صابرين مكملتش هوانم جاردن سيتي، ومشاركتش في الجزء الثاني، عشان تعمل أم كلثوم، وقت ما أتعرض الجزء الأول كانت الأستاذة إنعام محمد علي مع قطاع الإنتاج برضه، لأن كل أعمالنا وقتها كانت إنتاج قطاع الإنتاج، وكانت بتعمل أم كلثوم ومحتارة بين عبلة كامل وبين صابرين، وده سر بيتقال لأول مرة".

وتابع "واتكلمت معاها وفضلنا إن صابرين تعمل أم كلثوم، وإحنا نكمل جزء تاني من هوانم جاردن سيتي من غير صابرين لمصلحة المسلسل وللمصلحة العامة".

جدير بالذكر أن الفنانة سحر رامي لعبت نفس دور صابرين في الجزء الثاني من هوانم جاردن سيتي، وشارك في بطولة المسلسل: صفية العمري، بثينة رشوان، مديحة يسري، ليلى فوزي، حسين فهمي، محمود قابيل، هشام سليم، عزت أبو عوف، ومجموعة كبيرة من النجوم.

"أم كلثوم" بطولة صابرين، كمال أبو رية، حسن حسني، سميرة عبدالعزيز، أحمد شاكر، أحمد راتب، رشوان توفيق، ميرنا وليد، ومجموعة كبيرة من النجوم.