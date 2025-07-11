يُعرض في 31 يوليو.. تعرف على شخصية صبا مبارك في "220 يوم"

كتبت- منى الموجي:

تنتظر النجمة صبا مبارك، عرض أحدث أعمالها، مسلسل "220 يوم" وذلك في 31 يوليو الجاري، على منصة شاهد ومجموعة قنوات MBC، وتجسد خلاله دور مريم التي تلعب دورا محوريا في حياة زوجها أحمد (الفنان كريم فهمي).

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب تتحدث عن التناغم مع شريك الحياة والشك فيه واتهامه بالخيانة، وتعيش فيها مريم صراع الحياة الزوجية مع زوجها مؤلف الروايات. هما ثنائي غير تقليدي، بينهما حب وتفاهم وصداقة، تنقلب هذه الحالة إلى توتر وصراع، بعد علمهما بخبر حمل مريم، في الوقت الذي يبدو أن أحمد بدأ يعاني فيه من مرض خطير.

مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.