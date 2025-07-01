تُعرض يوم الجمعة 4 يوليو المقبل على مسرح جلال الشرقاوي بالقاهرة مسرحية "فلانتاين داي"، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي، وذلك بعد نجاح العرض الأول الذي قُدم في دبي في أبريل الماضي.

و تُعد المسرحية أول إنتاج فني لفرقة مسرحية عربية صاعدة تأسست في الإمارات، وتضم مجموعة من الممثلين العرب المغتربين الذين قرروا تقديم عروضهم في مختلف دول الوطن العربي. ومن المخطط أن تنتقل العروض لاحقًا إلى السعودية، عمان، قطر، والبحرين. تتميز الفرقة بتنوع جنسياتها، إذ تضم ممثلين من مصر، الإمارات، المغرب، الأردن، إلى جانب مشاركات من ممثلين من روسيا. تدور أحداث مسرحية "فلانتاين داي" حول الفهم الإنساني العميق لعيد الحب، متجاوزة الصورة النمطية المرتبطة بعلاقات الرجل والمرأة، لتُسلّط الضوء على كل أشكال الحب بين البشر.