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عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1

12:36 ص الأحد 08 يونيو 2025

مسلسل فهد البطل

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أعلن الفنان أحمد العوضي، عن عرض مسلسله الأخير فهد البطل، بعد مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي.

ومن المقرر عرض العمل للمرة الثانية يوم 15 من الشهر الجاري، عبر قناة Mbc 1، بجانب عرضه على منصة شاهد الإلكترونية في نفس الموعد.

وكان تصدر مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي المشهد في الموسم الرمضاني الماضي، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأعمال المنافسة على الشاشات، وذلك بسبب تحقيق ملايين المشاهدات، وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي.

المسلسل بطولة أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وصفوة وغادة طلعت وأحمد ماجد وعدد كبير من نجوم الفن للمخرج محمد عبد السلام.

فهد البطل أحمد العوضي أحمد عبد العزيز قناة mbc 1 منصة شاهد الإلكترونية
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