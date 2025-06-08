أول رد من الشركة المنظمة لحفل العندليب بموازين على أسرة عبد الحليم

كتب-مصطفى حمزة:

أصدرت الشركة المُنفذة لحفل الهولوجرام المقرر إقامته على مسرح محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين – إيقاعات العالم، في دورته الـ19، بيانا للرد على البيان الصادر عن أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مؤكدة أنها لم تستخدم اسم أو صورة أو أغاني العندليب دون الرجوع إلى الجهات المالكة للحقوق.

وقالت في بيانها، إن الحفل سيتم وفق تعاقد قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أغاني عبد الحليم حافظ، وأنها حريصة على احترام الحقوق الأدبية والفنية، وأن جميع الخطوات تمت بشكل قانوني ورسمي قبل الإعلان عن الحفل.

وعن موقف أسرة العندليب، أكدت أن هذا العرض ليس الأول من نوعه، حيث سبق لها تقديم 25 حفلًا بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر، من بينها 4 حفلات أُقيمت في مصر بحضور عدد من أفراد الأسرة، علمًا بأن الموافقة على هذه العروض تمت عبر تعاقد رسمي مع المنتج محسن جابر بصفته المالك القانوني لحقوق الأغاني.

وكانت أسرة الفنان عبد الحليم حافظ أصدرت بيانًا رسميًا، عبر الفيسبوك قالت من خلاله: وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان موازين توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية الهولوجرام يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ.

وأضافت: حرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان موازين أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.

واختتمت: تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسميا، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة.