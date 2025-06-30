تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل

كتب - معتز عباس

أعلن الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي تأجيل عرض مسرحية الملك لير بطولة النجم يحيى الفخراني، إلى يوم 8 يوليو المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور النجم الكبير يحيى الفخراني، ومدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي، للحديث عن تفاصيل المسرحية، وأهمية العروض المسرحية الكلاسيكية.

من المقرر عرض مسرحية "الملك لير"، يوم 8 يوليو المقبل على خشبة المسرح القومي.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي، يحيى الفخراني، طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، إخراج شادي سرور.

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