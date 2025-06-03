7 و8 يونيو.. عرض مسرحية "عكس مسار الريح" في عيد الأضحى

القاهرة- مصراوي:

تستعد فرقة "أرتيست للفنون المسرحية"، لتقديم عرضها المسرحي الجديد "عكس مسار الريح" خلال أيام عيد الأضحى المبارك، يومي ٧ و٨ يونيو ٢٠٢٥ على مسرح نهاد صليحة التابع للمعهد العالي للفنون المسرحية.

تدور أحداث المسرحية خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتسعى لتسليط الضوء على الصراعات الاجتماعية والسياسية التي أثرت في حياة الأفراد والمجتمع، مع تقديم رؤية فنية تعكس انعكاسات تلك الحقبة على حاضرنا.

ومن المقرر أن تشارك الفرقة في عدة مهرجانات بارزة، منها: مهرجان المسرح القومي، مهرجان آفاق الدولي، مهرجان الاكتشاف، والمهرجان التجريبي للمسرح.

يشارك في بطولة العرض مجموعة من المواهب الشابة، وهم يوسف عصام، رغد أمجد، نضال نزار، يوسف العقاد، مرتضى الصاوي، إيناس الشناوي، يوسف ملاك، يارا هشام، حبيبة تامر، صدفة محمد، ندى أمين، إيمان مسعد، محمد صبرة، آدم إيهاب، محمود أيمن، محمد حمدي، أبانوب سامي، وأحمد عصام، نضال شعبان، مصطفى محمد، وإعداد وإخراج أحمد صابر.

تأسست فرقة "أرتيست" عام ٢٠٢٣، وحققت حضورًا مميزًا في عدد من المهرجانات داخل مصر وخارجها، وحصدت جوائز في مجالات الإخراج والتمثيل والموسيقى.