إعلان

إياد نصار ومحمد رمضان وحمادة هلال نجوم "MBC مصر دراما" في يوليو

04:57 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    MBC MASR DRAMA -FEKRA BMLION GENIH - 1
  • عرض 4 صورة
    MBC MASR DRAMA - ALMADAH
  • عرض 4 صورة
    MBC MASR DRAMA - NESR ALSAID
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "MBC مصر دراما" عن خريطتها البرامجية خلال شهر يوليو، إذ تعرض بداية من اليوم "الأحد" عدد من الأعمال الدرامية تبدأ في تمام الثامنة مساءً بالمسلسل الكوميدي "فكرة بمليون جنيه".

المسلسل تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبدالمقصود، وإخراج وائل إحسان، وبطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، كريم عفيفي، سهر الصايغ، أحمد السيسي، وليد فواز، أحمد سلطان، ولاء الشريف.

وفي تمام التاسعة مساء "المداح أسطورة العشق"، بطولة مع حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسي، خالد سرحان، عبدالعزيز مخيون، أحمد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفي تمام العاشرة مساءً بداية من الاثنين تعرض القناة مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعة، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كما تعرض أيضا بداية من الاثنين في تمام الحادية عشرة مساءً مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، درة، وفاء عامر، سيد رجب، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.

نجوم MBC مصر دراما محمد رمضان حمادة هلال إياد نصار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد