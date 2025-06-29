إياد نصار ومحمد رمضان وحمادة هلال نجوم "MBC مصر دراما" في يوليو

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "MBC مصر دراما" عن خريطتها البرامجية خلال شهر يوليو، إذ تعرض بداية من اليوم "الأحد" عدد من الأعمال الدرامية تبدأ في تمام الثامنة مساءً بالمسلسل الكوميدي "فكرة بمليون جنيه".

المسلسل تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبدالمقصود، وإخراج وائل إحسان، وبطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، كريم عفيفي، سهر الصايغ، أحمد السيسي، وليد فواز، أحمد سلطان، ولاء الشريف.

وفي تمام التاسعة مساء "المداح أسطورة العشق"، بطولة مع حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسي، خالد سرحان، عبدالعزيز مخيون، أحمد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ، وإخراج أحمد سمير فرج.

وفي تمام العاشرة مساءً بداية من الاثنين تعرض القناة مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعة، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كما تعرض أيضا بداية من الاثنين في تمام الحادية عشرة مساءً مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، درة، وفاء عامر، سيد رجب، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.