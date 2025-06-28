كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

احتفل النجم كريم محمود عبدالعزيز، بطرح مسلسله مملكة الحرير على منصة يانغو بلاي، في عرض خاص أقيم بـ ڤوكس سينما في مول مصر، بحضور عدد كبير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد العرض حضور المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز وزوجته، والفنانة أسماء أبو اليزيد وزوجها، الفنان محمود البزاوي، الفنان وليد فواز، الفنان أحمد غزي.

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.

كشف الإعلان الرسمي للمسلسل عن قصة ملحمية تدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.

إلى جانب النجم كريم محمود عبدالعزيز، يضم العمل نخبة من النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

جدير بالذكر أن مسلسل مملكة الحرير يتكوّن من 10 حلقات.