أسماء أبو اليزيد تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "مملكة الحرير"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن صور جديدة من كواليس مشاركتها في مسلسل "مملكة الحرير"، والمقرر عرضه على منصة "يانجو بلاي".

ونشرت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مملكة الحرير، الأميرة جليلة".

وظهرت أسماء في إحدى الصور وهي من أعلى الحصان، ضمن أحداث مسلسل "مملكة الحرير".

مسلسل "مملكة الحرير"، يتكون من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.

إلى جانب النجم كريم محمود عبدالعزيز، يضم العمل نخبة من النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

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