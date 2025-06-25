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باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"

12:31 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تصوير مسلسل زمالك بولاق
  • عرض 6 صورة
    تصوير مسلسل زمالك بولاق
  • عرض 6 صورة
    تصوير مسلسل زمالك بولاق
  • عرض 6 صورة
    تصوير مسلسل زمالك بولاق
  • عرض 6 صورة
    تصوير مسلسل زمالك بولاق
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كتبت- منى الموجي:
يشارك الفنان باسم سمرة في بطولة مسلسل "زمالك بولاق"، ويواصل الفترة الحالية تصوير دوره، مجسدا شخصية سائق ميكروباص يعيش في حي بولاق.

يضم المسلسل كوكبة من نجوم الفن، بينهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمي جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت، يوسف أسامة، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا.

زمالك بولاق عمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر عرضه قريبا، كتبه أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

مسلسل زمالك بولاق باسم سمرة خالد الصاوي عبير صبري
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