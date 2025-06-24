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انطلاق تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة" بطولة محمد فراج وزينة

03:04 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

ورد وشوكولاتة

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كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة "يانغو بلاي"، انطلاق تصوير أحدث أعمالها الأصلية "ورد وشوكولاتة"، بالتعاون مع شركة "العدل جروب".

يُشارك في بطولة العمل الفنان محمد فراج والفنانة زينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم، تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

وفي بيان صادر عن "يانغو بلاي"، أشارت المنصة إلى أن مسلسل "ورد وشوكولاتة" قصته مستوحاة من أحداث حقيقية قلبت الرأي العام في مصر.

جدير بالذكر أن يانغو بلاي تستعد لطرح مسلسل مملكة الحرير، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في 10 حلقات.

مسلسل ورد وشوكولاتة محمد فراج زينة
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