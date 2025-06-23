كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمود البزاوي عن صورًا من كواليس مسلسل "فات الميعاد" والذي يعرض حاليًا على قناة "DMC"، وعلى منصة "watch it".

ونشر البزاوي صور الكواليس عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي.

مسلسل "فات الميعاد" مكون من 30 حلقة وهو بطولة كل من: أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

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