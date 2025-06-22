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رمضان 2026.. نور علي تتعاقد على بطولة مسلسل يجمعها بـ تيم حسن

03:42 م الأحد 22 يونيو 2025

نور علي

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كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة السورية نور علي، على بطولة مسلسل جديد، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2026.

وتشارك نور في بطولة المسلسل أمام النجم تيم حسن، تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي، وهذا بعد ما حققته من نجاح خلال الموسم الرمضاني الماضي وخارجه.

نور قدمت في الموسم الرمضاني الأخير 2025 عملين متنوعين، ما بين الدراما الاجتماعية التي تقترب من التراجيديا في مسلسل البطل للمخرج الليث حجو، الذي عُرض على منصة شاهد، محققاً نجاحاً كبيراً ويدخل ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، كما تلقت نور عن دورها فيه ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي. والجزء الثاني من مسلسل الكوميديا السوداء "ما اختلفنا".

جدير بالذكر أن نور علي فازت بجائزة الإبداع الفني عن دورها في مسلسل لعبة حب بمهرجان الفضائيات العربية بمصر في دورته الأخيرة (2024)، كما ترشحت لجائزة JOY AWARDS لأفضل ممثلة عن نفس الدور، وجسدت شخصية فتاة فقيرة تمر بظروف صعبة، ما يجعلها تقبل بعرض للزواج من رجل لا تحبه.

نور علي رمضان 2026 تيم حسن
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