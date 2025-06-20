ياسر جلال لـ أروى جودة: ربنا يخليكي يا ماما ومكنتش أعرف إنك شريرة

كتبت- منى الموجي:

شارك النجم ياسر جلال جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جمعه بالنجمة أروى جودة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "للعدالة وجه آخر".

وقال ياسر في الفيديو "سعيد إني لأول مرة بشتغل مع نجمة وفنانة جامدة جدا، أنا بحبها، وبعدين عاملة دور مفاجأة، هي ممثلة شاطرة جدا وجريئة في الدور، طالعة أم وبتعمل أمي أنا".

وتابع "أروى من كتر ما هي ممثلة جامدة جدا وجريئة جدا بتعمل دور أمي"، ووجه كلامه لـ أروى "انتي مركزة وبتاكليني في المشاهد، مكنتش أعرف إنك شريرة جدا، فنانة محترمة وبتاعة شغل".

وأعربت أروى عن سعادتها بالوقوف أمام ياسر، وأضافت "أنا بقالي سنين عايزة اشتغل معاك وأنت عارف كده"، وكتب ياسر في تعليقه على الفيديو "ربنا يخليكي يا ماما أروى".

جدير بالذكر أن ياسر جلال عُرض له في رمضان 2025 الموسم الثاني من مسلسل جودر، تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة وفاء عامر، نور اللبنانية، وليد فواز، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.