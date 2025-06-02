إيزيس الدولي لمسرح المرأة يفتح باب التقديم للعروض العربية والأجنبية

كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن فتح باب التقديم للمشاركة فى الدورة الثالثة المقرر عقدها في الفترة من ۲٥ سبتمبر إلى ۱ أكتوبر ۲۰۲٥.

ويستمر التقديم حتى ٣٠ يونيو الجاري ومتاح حاليا للعروض العربية والأجنبية فقط، على أن يفتح باب التقديم للعروض المصرية بشكل منفصل في وقت لاحق يعلن عنه قريبا.

وتقول المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة إنه يهتم بعروض المسرح المعنية بقضايا المرأة (أيا كان صانعها) والتي لا تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، كما يهتم وكذلك العروض التي من إبداع النساء وتعكس خصوصية هذا الابداع النسوي، كما يلقي الضوء على التجارب الحداثية والمختلفة.

وأكدت المخرجة والكاتبة عبير علي مديرة المهرجان على أنه ليس مجرد مهرجان نسوي تنموي لعروض تخص التوعية بمشكلات المرأة، ولكنه مهرجان فني بالأساس يتخذ من النسوية إطارا دون أن تصبح هي الهدف، وهو مهرجان سنوي نوعي متخصص.

وأشارت الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم إلى أنه بعد غلق باب التقديم سيتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة بناء على شروط ومعايير المهرجان، وتعلن إدارة المهرجان عن العروض المختارة فى منتصف يوليو ٢٠٢٥.

ويذكر أن معايير الاختيار تتضمن أن يكون العرض معنى على نحو إيجابي بقضايا المرأة في متنه (أيا كان صانعه)أو يكون أحد صانعيها من النساء، ولا تقل مدة العرض عن ۳۰ دقيقة ولا تزيد عن ۹۰ دقيقة، وألا يكون قد سبق للعروض الأجنبية والعربية أن قدمت داخل مصر.

وتتقدم الفرق للمشاركة باستيفاء استمارة التقديم وإرسال المواد المطلوبة بجودة عالية فى الموعد المحدد وهي عبارة عن لينك للعرض وملف يحتوي على ملخص العرض المسرحي، مادة صحفية وصور العرض مع فيش تكنيك و أسماء فريق ً العمل ووسائل الاتصال مع مسؤولي الفريق {ايميل - تليفون -عنوان مراسلة) والسيرة الذاتية للمخرج/ الفرقة، مع ملاحظة أنه لن ينظر الى أي طلب لا يتضمن تسجيل فيديو كامل بجودة عالية للعرض المسرحي المشارك، وكذلك باقي المادة المطلوبة.