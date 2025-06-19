كتبت- منى الموجي:

تستعد منصة نتفليكس، الرائدة في عالم الترفيه عالميا، لعرض مسلسل "كتالوج" يوم 17 يوليو المُقبل، والذي يروي حكاية يوسف (محمد فراج)، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته أمينة (ريهام عبدالغفور)، بعدما كان بعيدا عن تفاصيل حياتهما اليومية.

ويعجز يوسف عن التواصل معهما، ويشعر بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها، تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال، لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانبًا من ذاته لم يكن يعرفه.

وفي بيان صادر عن نتفليكس، أشارت المنصة إلى أن المسلسل يتتبع تعقيدات الحياة الأسرية العربية، في دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. وتابع البيان "بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة: أن يكون حاضرًا، مسؤولًا، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية، فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلبًا حاضرًا يحتويهم ويصغي إليهم بصدق".

المسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، ويضم "كتالوج" نخبًة من النجوم، من بينهم: محمد فراج (يوسف)، وضيفة المسلسل ريهام عبدالغفور (أمينة)، وتارا عماد (هويدا)، وخالد كمال (حنفي)، وبيومي فؤاد (جورج)، وسماح أنور (أم هاشم)، وصدقي صخر (تامر)، ودنيا سامي (هالة)، وعلي البيلي (منصور)، وريتال عبدالعزيز (كريمة)، وأحمد عصام السيد (أسامة).