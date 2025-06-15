قبل عرضه على "يانجو بلاي".. أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل "مملكة الحرير"

كتب - معتز عباس

روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد لمسلسل "مملكة الحرير" والمقرر عرضه في يونيو الجاري، على منصة "يانجو بلاي".

ونشرت أسماء بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "المملكة ليها ملك واحد...بس العرش مهمة الوصول ليه مش سهلة، مسلسل مملكة الحرير يُعرض 29 يونيو حصريُا على يانجو بلاي".

مسلسل "مملكة الحرير"، يتكون من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.

إلى جانب النجم كريم محمود عبدالعزيز، يضم العمل نخبة من النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

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