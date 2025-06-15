قبل عرضه.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم، بطولة الفنان كريم فهمي، والفنانة صبا مبارك، والمقرر عرضه على منصة شاهد قريبا.

ونشرت منصة شاهد بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "ما بين حلم استناه طول عمره وعمره اللي ممكن يخلص في أي لحظة، أحمد كان لازم يأخد أصعب قرار".

تدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يجسد كريم فهمي دور روائي يعيش صراعًا مع زوجته صبا مبارك، في قالب درامي رومانسي اجتماعي يتناول قضايا الأسرة.

مسلسل 220 بطولة كريم فهمي وصباح مبارك، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

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