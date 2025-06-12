عرض مسرحية "الفندق" على مسرح أوبرا ملك برمسيس

كتب- هاني صابر:

يفتتح بيت المسرح العرض المسرحي الجديد "الفندق" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم، اليوم الخميس ١٢ يونيو في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح أوبرا ملك برمسيس وسط البلد، حيث يُقدم العرض يوميا عدا الثلاثاء.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار نشاط قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة.

مسرحية "الفندق" مستوحاه من قصة "فندق العالمين " للكاتب إيريك إيمانويل شميت، دراما تورج فادي نشأت، وبطولة محمد هاني، شريهان قطب، منة الله محمد حسين، إيمان رضا، أحمد حسن، محيي الدين يحيي، أسماء عمرو، إخراج محمد الطايع.