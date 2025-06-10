الصور الأولى من كواليس مسلسل "ابن النادي" بطولة أحمد فهمي

كتب - معتز عباس:

كشفت منصة "شاهد" عن صور من كواليس مسلسل "ابن النادي"، بطولة الفنان أحمد فهمي.

ونشرت منصة "شاهد" صورًا جمعت أحمد فهمي وحاتم صلاح، وأحمد عبد الحميد من الكواليس، عبر موقع "انستجرام".

وكان المنتج طارق الجنايني أعلن في وقت سابق، بدء تصوير مسلسل "ابن النادي" المقرر إذاعته على منصة "شاهد".

ويشارك في مسلسل ابن النادي أحمد فهمي، وجلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

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