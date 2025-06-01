كريم محمود عبدالعزيز يروج لمسلسله الجديد "مملكة الحرير" وشقيقه يعلق

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان كريم محمود عبدالعزيز على الترويج لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"، والمقرر عرضه على منصة "يانجو بلاي".

ونشر كريم مقطع فيديو من برومو المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "شمس الدين الوريث الشرعي لمملكة بيحكمها الشر والغدر، لكن اللعنة هتغيّر كل حاجة".

وتفاعل شقيقه محمد محمود عبدالعزيز، وعلق: "هيا بنا".

مسلسل "مملكة الحرير"، يتكون من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.

إلى جانب النجم كريم محمود عبدالعزيز، يضم العمل نخبة من النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

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