بدء تصوير مسلسل "ابن النادي" بطولة أحمد فهمي

كتب - معتز عباس:

أعلن المنتج طارق الجنايني بدء تصوير مسلسل "ابن النادي" المقرر إذاعته على منصة "شاهد".

ونشر الجنانين، "كلاكيت" مسلسل "ابن النادي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، مسلسل ابن النادي قريباً على شاهد".

ويشارك في مسلسل ابن النادي أحمد فهمي، وجلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

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