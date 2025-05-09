"يانغو بلاي" تطرح الإعلان التشويقي لمسلسل "خطيئة أخيرة"

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة يانغو بلاي الإعلان التشويقي لأحدث أعمالها الأصلية "خطيئة أخيرة"، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الدرامية التشويقية الطويلة، وذلك بالإشتراك مع شركة إيجل فيلمز - "جمال سنان"، ومن المقرر عرضه قريباً.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة، عن علاقات عاطفية معقدة مليئة بالشغف، وصداقات تُختبر، أسرار تُكشف، والحب والخيانة يتصادمان في رحلة مشوقة مليئة بالمنعطفات غير المتوقعة.

يسلط المسلسل الضوء على تشكيل مفاهيم الحب والولاء والخيانة عبر تقلبات عاطفية، واندفاعات، وصراعات داخلية معقدة. كما يناقش هواجس المراهقين، ويستعرض تأثير الاضطرابات النفسية، بما في ذلك اضطراب ثنائي القطب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على تطور الشخصيات ومسار الأحداث.

خطيئة أخيرة من إخراج طارق رزق وتأليف نور شيشكلي، يشارك في البطولة سامر إسماعيل، عمار شلق، ريمي عقل، كارلوس عازار، رشا بلال، ريام كفارنة، كارول عبود، رولا بقسماطي، هافال حمدي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب ونخبة من ألمع نجوم العالم العربي.