بشرى لـ"مصراوي": ظهرت دون "مكياج" في "سيد الناس" لهذا السبب

كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة بشرى إنها اختارت الظهور في مسلسل سيد الناس، الذي عُرض في رمضان 2025، دون "مكياج"، لتقدم دور أم وامرأة قادمة من أوروبا، ليس لديها الرفاهية والهوس طوال الوقت بالبوتكس والفيلر.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" ردًا على أننا نعيش في وقت تُدفع فيه المرأة بشكل عام والفنانات بشكل خاص لمواصفات جمالية معينة، وتلجأن للحصول عليها للقيام بإجراءات تجميلية: "ظهوري في المسلسل دون مكياج كان رد غير مباشر على التركيز على أن الست لازم تبقى حلوة، وهوس الجمال، آه أنا بعمل اللي الستات بتعمله طبيعي بس مش معناه يؤثر على مهتني الأساسية وعلى التعبير، الخطوط في الوجه أمر طبيعي لأي إنسان وأي سن".

وأضافت بشرى "المهم مع التطور مننساش اللمسة الطبيعية الخاصة بينا كبشر، المهم ميبقاش على راسنا بطحة"، معلقة على حديث البعض عن تقدم الفنانات في العمر وظهور ذلك على ملامحهن "من حقك تنتقدني وأنا من حقي أرد عليك، هتقل أدبك هوديك القسم".

مسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.