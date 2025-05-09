محمد عبدالرحمن يدخل دائرة الشك من جديد في مسلسل "بريستيج"

كتبت- منى الموجي:

أطلقت منصة يانغو بلاي الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل بريستيج، وشهدتا دخول أكرم ـ محمد عبدالرحمن في دائرة الشك من جديد، واتهامه بقتل تامر الجمال ـ أحمد داود، ليبدأ بالدفاع عن نفسه.

وظهرت الفنانة يسرا ضيفة شرف في الحلقة الخامسة بالمسلسل وهي تغني أغنية من أغانيها على مسرح المطعم .

مسلسل بريستيج من بطولة محمد عبدالرحمن، ويشاركه البطولة كل من مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

يُذكر أن محمد عبدالرحمن ظهر كضيف شرف في أحداث المسلسل الكوميدي الكابتن، والذي عُرض في رمضان 2025، بطولة أكرم حسني، أحمد عبدالوهاب، سامي مغاوري، سوسن بدر، رحمة أحمد فرج، أحمد الرافعي، مؤمن نور، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج معتز التوني.