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مفاجأة "بريستيج" هذا الأسبوع.. ظهور خاص للنجمة يسرا

08:14 م الخميس 08 مايو 2025

يسرا

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كتبت- منى الموجي:

في ظهور خاص، تألقت النجمة يسرا هذا الأسبوع في مسلسل "بريستيج"، وجاءت إطلالتها مرافقة لأغنيتها الكلاسيكية الشهيرة "حب روح للناس يا حب".

وشهدت نهاية حلقات الأسبوع الماضي ظهور الفنانين: شيماء سيف، محمد ثروت، وسعيد الأرتيست في أدوار القضاة.

بريستيج يُعرض أسبوعيًا وحصريًا على يانغو بلاي، إذ تُعرض حلقتان جديدتان كل يوم خميس في الساعة السادسة مساءً، وذلك على مدار 8 حلقات. المسلسل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، ويشارك في البطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبدالعاطي.

يسرا

يسرا مسلسل بريستيج أغنية حب روح للناس يا حب
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