الليلة.. كندة علوش ضيفة لميس الحديدي في " كلمة أخيرة"

القاهرة- مصراوي:

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي مساء اليوم الثلاثاء في حلقة جديدة من برنامجها "كلمة أخيرة" المعروض على قناة ON، النجمة كندة علوش.

تتحدث كندة علوش خلال اللقاء عن النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "إخواتي" وكيف أقنعها المخرج محمد شاكر خضير بدور "ناهد" الذي كان مفاجأة موسم رمضان.

تكشف كندة كيف جسدت شخصية "الكوافيرة" بتفاصيلها بشكل وأداء مختلف ميزها عن الآخرين وأحبه الجمهور، كما تتحدث عن وطنها الأول سوريا وعن ذكريات طفولتها ومتى تقرر العودة لزيارة سوريا بعد سنوات من الغياب وأول مكان تذهب لزيارته بعد عودتها.

كما تتطرق للحديث عن رحلتها مع المرض وكيف بدأت رحلة اكتشافها وعلاجها وأصعب اللحظات التي مرت بها ونصيحتها للنساء عن أهمية الكشف الدوري المبكر لسرطان الثدي.

كذلك تتحدث عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وأطفالها "حياة وكريم" وتكشف عن تفاصيل تجربتها مع الأمومة.

مسلسل إخواتي تأليف مهاب طارق، بطولة كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، إخراج محمد شاكر خضير.