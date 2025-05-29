"MBC مصر دراما" تعلن خريطتها البرامجية خلال شهر يونيو

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "MBC مصر دراما" عن خريطتها البرامجية خلال شهر يونيو 2025، إذ تعرض بداية من غداً الجمعة عدد من الأعمال الدرامية تبدأ في تمام السابعة مساءً بالمسلسل الاجتماعي "شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، نسرين أمين، وائل نور، صلاح عبدالله، أحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، أحمد حلاوة، صبري عبدالمنعم، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وفي تمام الثامنة مساء يشاهد الجمهور مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، من بطولة النجم الكبير عادل إمام، نجوى ابراهيم، أحمد بدير، أحمد راتب، هيثم أحمد زكي، محمد الشقنقيري، طارق عبدالعزيز، رشا مهدي، وطارق الإبياري، ومحمد عبدالرحمن، وصفاء الطوخي، أحمد حلاوة، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، ويوسف فوزي، وعبدالرحمن أبو زهرة، ورشوان توفيق، وسميرة عبدالعزيز، وياسر علي ماهر، ولقاء سويدان، ومحمد مرزبان، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.

ويعقبه في التاسعة مساءً مسلسل "المداح أسطورة الوادي"، من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبدالعزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وفي تمام العاشرة مساءً بداية من يوم السبت تعرض مسلسل "الهرشة السابعة" من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، حنان سليمان، محمد محمود، عماد رشاد، من تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج كريم الشناوي.

وفي الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة تعرض القناة مسلسل "يونس ولد فضه" بطولة عمرو سعد، سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، ريهام حجّاج، محمد التاجي، هبة مجدي، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، أحلام الجريتلي، إلهام عبدالبديع، حسن عيد، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.