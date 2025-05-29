إعلان

مسلسل سعودي مصري.. بدء تصوير "جَدَّ جَديدْ" بمشاركة سوسن بدر

07:31 م الخميس 29 مايو 2025

المسلسل السعودي المصري جَدَّ جَديدْ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

بدأ فريق المسلسل السعودي المصري "جَدَّ جَديدْ" للمخرجة سلمى الكاشف، تصوير أولى مشاهدهم.

المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم السعودية ومصر، على رأسهم: أماوري، والفنانة القديرة سوسن بدر، وأضواء بدر ومي الغيطي، على أن يتم عرضه قريبًا.

مسلسل "جَدَّ جَديدْ" تدور أحداثه حول يوسف الذي يستيقظ من غيبوبة دامت لسنتين، ويحاول أن يستعيد هويته مرة أخرى، وسط فوضى ذكرياته الضائعة وشعوره بالذنب والتوهان، يساعده في الرحلة جدته وأصدقائه الذين يواجهون مشاكلهم الخاصة بدورهم.

يشارك أيضًا في بطولة المسلسل كل من علي السبع، ولأول مرة خالد علي، ومحسن محيي الدين، وعمرو جمال، ومحمد الألفي، إخراج سلمى الكاشف، فكرة أماوري، تأليف وسيناريو وحوار ريم القمّاش، منتج منفذ أميرة شريف ومحمد صبري أباظة، مدير التصوير كريم أشرف، مهندس ديكور ميريت عامر، ستايلست آمنة الشندويلي.

مسلسل سعودي مصري مسلسل جد جديد تصوير جد جديد بمشاركة سوسن بدر المخرجة سلمى الكاشف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص