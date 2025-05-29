اليوم.. عرض مسرحية "قطرة ندى" على "القاهرة للعرائس"

كتب- هاني صابر:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار نشاط قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يُقدم بيت المسرح العرض المسرحي الجديد "قطرة ندى" إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة دكتور أسامة محمد علي، وذلك ابتداء من اليوم الخميس ٢٩ مايو الساعة الثامنة مساءً، ويستمر أيام الخميس، الجمعة، ثم يعرض يوميا من ثاني أيام العيد الساعة 8 مساء.

"قطرة ندى" مستوحى من المسرحية العالمية "هبط الملاك في بابل" للكاتب فريدريش دورينمات، في تجربة فنية تجمع بين العرائس، الشعر، والموسيقى.

العرض آداء صوتي إيهاب فهمي ، مروة عبد المنعم ، محمد محمود ، محمد أبو داوود، رضا إدريس، موسيقى حاتم عزت، تصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين،نحت العرائس دكتور سمير شاهين ومهندس محمود الطوبجى، صياغة شعرية محمد زناتي، توزيع موسيقي شهاب عزت ، تنفيذ عرائس عمر عبد اللطيف، مخرج منفذ رفعت ريان، ومن إخراج رضا حسانين.

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