"الوثائقية" تطرح فيلمها عن "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة قريبا

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "الوثائقية" عن طرح فيلمها عن "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة قريبا، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برومو العمل.

البرومو مدته 17 ثانية يبدأ بصوت فاتن في طفولتها من أول فيلم شاركت فيه، وكان بداية دخولها عالم الفن، وهو "يوم سعيد" بطولة "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب، وكان عمرها وقتها أقل من 10 أعوام.

وضم الإعلان التشويقي أيضا صورًا للملصقات الدعائية الخاصة بأشهر أفلامها، بينها: "أرض الأحلام"، "امبراطورية م"، "أريد حلا"، "صراع في الوادي"، مع مقاطع صوتية من أشهر أفلامها، بينها: "دعاء الكروان".

فاتن حمامة لُقبت بـ"سيدة الشاشة العربية"، ولدت في مثل هذا الشهر وتحديدا في 27 مايو، عرفت طريقها لعالم الفن في سن الطفولة، وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة في السينما والتليفزيون والإذاعة.

من أشهر الأفلام التي قدمتها فاتن حمامة: "أفواه وأرانب"، "الأستاذة فاطمة"، "حكاية العمر كله"، "سيدة القصر"، "صراع في الميناء"، "ليلة القبض على فاطمة"، "ولا عزاء للسيدات"، "طريق الأمل"، "الخيط الرفيع"، "نهر الحب"، "الحرام"، "ابن النيل"، "أيامنا الحلوة"، "الباب المفتوح".