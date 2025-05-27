إعلان

"الوثائقية" تطرح فيلمها عن "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة قريبا

10:00 ص الثلاثاء 27 مايو 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامه
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (4)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (21)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (14)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (17)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (2)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (9)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (6)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (3)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (1)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (2)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (9)
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "الوثائقية" عن طرح فيلمها عن "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة قريبا، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برومو العمل.

البرومو مدته 17 ثانية يبدأ بصوت فاتن في طفولتها من أول فيلم شاركت فيه، وكان بداية دخولها عالم الفن، وهو "يوم سعيد" بطولة "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب، وكان عمرها وقتها أقل من 10 أعوام.

وضم الإعلان التشويقي أيضا صورًا للملصقات الدعائية الخاصة بأشهر أفلامها، بينها: "أرض الأحلام"، "امبراطورية م"، "أريد حلا"، "صراع في الوادي"، مع مقاطع صوتية من أشهر أفلامها، بينها: "دعاء الكروان".

فاتن حمامة لُقبت بـ"سيدة الشاشة العربية"، ولدت في مثل هذا الشهر وتحديدا في 27 مايو، عرفت طريقها لعالم الفن في سن الطفولة، وشاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة في السينما والتليفزيون والإذاعة.

من أشهر الأفلام التي قدمتها فاتن حمامة: "أفواه وأرانب"، "الأستاذة فاطمة"، "حكاية العمر كله"، "سيدة القصر"، "صراع في الميناء"، "ليلة القبض على فاطمة"، "ولا عزاء للسيدات"، "طريق الأمل"، "الخيط الرفيع"، "نهر الحب"، "الحرام"، "ابن النيل"، "أيامنا الحلوة"، "الباب المفتوح".

فاتن حمامة الوثائقية يوم سعيد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الحرام سيدة القصر دعاء الكروان سيدة الشاشة العربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: المستشار حنفي جبالي "مالي مكانه".. وهو الأفضل للبرلمان المقبل